Manifestation de soutien aux migrants samedi à Tours

Par le collectif Résistance 37.

En réponse à l'appel national pour une "marche des solidarités" contre "les violences policières, la chasse aux sans papiers et aux migrant·e·s", Résistance 37 propose de manifester à Tours ce samedi 17 mars.

Il y aura 2 rassemblements avec distribution de tracts d'abord à 14h30 place Jean Jaurès et à 15h30 au rhinocéros près de la gare.



La journée se poursuivra par un exposé-débat à 17h, salle Louis Mirault, sur le thème la construction de la "crise migratoire" dans l'UE et en France.



Résistance 37 regroupe, Chrétiens Migrants, le Collectif Albert Thomas, le Collectif Solidaire des Réfugiés de St Pierre, le Réseau Education Sans Frontières, Sud Rail Centre-Val de Loire, La Table de Jeanne Marie et Utopia 56.

D'après communiqué.