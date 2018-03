La Nuit des Titans : dernière au Vinci demain soir

Un événement qui s'annonce une nouvelle fois prestigieux.

La 13e Nuit des Titans c'est samedi soir au Vinci à Tours. L'événement boxe de l'année à Tours promet encore une belle édition avec en prime cette année, un combat particulier puisque El Hadj Mekedem remontera sur le ring à 43 ans, afin de clôre sa belle carrière.

Voir sur 37 degrés : El Hadj Mekedem, les derniers rounds d'un grand homme

Une Nuit des Titans qui aura encore une fois un beau plateau avec un tournoi de Muay Thai qui mettra aux prises Samy Sana, Kevin Renahy, Serginio Kanters et Zakaria Laaouatni. Côté féminin, l'opposition entre la Française Amel Dehby et la Hollandaise Ilona Wijmans devrait également être un grand moment de la soirée dans un Centre des Congrès Vinci qui accueillera l'événement pour la deuxième fois.

Une deuxième fois en guise de dernière certainement, les membres du Lumpini souhaitant retrouver à l'avenir un espace plus traditionnel aux galas de boxe avec le ring au centre de la salle. "Le Vinci permet de donner du prestige à l'événement mais avec le ring sur la scène, on perd un peu en ambiance. Pour l'an prochain on réfléchit à autre chose" explique ainsi El Hadj Mekedem, le créateur de cet événement phare de la boxe pieds-poings en France.

Prochain objectif, faire grandir encore l'événement avec pourquoi pas, un transfert du côté du Parc des Expositions. "On en discute avec la ville et Tours Evénements, mais ce serait super pour la Nuit des Titans" explique El Hadj Mekedem. Avant cela, reste cette 13e Nuit des Titans à franchir et pour El Hadj, un dernier tour sur le ring en guise de jubilé.

Mathieu Giua

Tous les renseignements utiles sur le site de l'événement

Le programme complet de La Nuit des Titans 2018 :

Tournoi :

Demi finale . Muay Thai . 3x3mn . -72,5kg

Samy Sana (France) vs Kevin Renahy (France)

Demi finale . Muay Thai . 3x3mn . -72,5kg

Serginio Kanters (Hollande) vs Zakaria Laaouatni (Maroc)

Superfight . Féminin. K-1 rules . 3x3mn . -57kg

Ilona Wijmans (Hollande) vs Amel Dehby (France)

Superfight . K-1 rules . 3x3mn . -72kg

Sayfullah Khambakhadov (Russie) vs Mohamed Hendouf (Maroc)

Superfight . Kick boxing . 3x3mn . -71kg

Yannick Mertens (Belgique) vs Mohamed Souane (France)

Superfight . Kick boxing . 3x3mn . -77kg

Aekapob (Thaïlande) vs El Hadj Mekedem (France)

Superfight . K-1 rules . 3x3mn . -67kg

Darius Farouil (France) vs Jordan Bourges (France)

Superfight . K-1 rules . 3x3mn . -71kg

Arthur Klopp (France) vs Ali Farchi (France)

Superfight . K-1 rules . 3x3mn . -65kg

Remy Wadel (France) vs Kader Aouad (France)

Superfight . K-1 rules . 3x2mn . -57kg

Ilyes Galla (France) vs Edouard Merant (France)

Photo : Nuit des Titans 2017 (c) Pascal Montagne