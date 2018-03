Roméo & Juliet un classique revu par Rock the Ballet

Le reportage photos d'Info Tours

Après être passé à Tours l'an passé pour "Rock the Ballet", un spectacle reprenant les classiques de la variété rock, les Bad Boys Of Dance étaient de retour au Vinci ce mercredi soir pour une adaptation du classique Shakespearien Roméo & Juliet.

Un classique revisité dans une version chorégraphié par Adrienne Canterna et avec une sublime mise en lumières qui plonge le spectateur entre le XVII siècle et aujourd'hui à nos jours sur une bande son allant des 4 saisons de Vivaldi, en passant par Bruno Mars, The Police, Lady Gaga et bien d’autres.. classique mais terriblement moderne.

Le reportage photos de Laurent Depeigne :