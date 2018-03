Un camion unique en France pour les pompiers de Tours

Taillé pour les incendies urbains.

Les pompiers d'Indre-et-Loire font 12 000 sorties par an environ, dont 600 pour des incendies en zone urbaine. Feux d'appartements, de cave, fuites de gaz... Les raisons sont multiples et dans une grande ville comme Tours, avec parfois des maison ayant une partie en bois, mieux vaut être bien équipé. Voilà pourquoi la caserne de Tours Centre vient d'acquérir un nouvel engin spécifique, dont le nom de code est FPT, pour fourgon pompe tonne.

"C'est le résultat d’un groupe de travail initié depuis maintenant plus d’un an" explique le service d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire. L'engin composé en partie de matériaux recyclables répond aux normes environementales Euro 6, il est donc moins polluant et il est fabriqué par Rosenbauer, en Autriche.

Ce FPT dispose d'un tuyau de 40m pouvant lancer jusqu'à 500l d'eau par minute (utile pour feux naissant ou de véhicule) et d'un second tuyau de 60m pouvant aussi envoyer 500l d'eau à la minute. Le réservoir du véhicule fait lui 2 600l (+400l de mousse). 8 pompiers peuvent embarquer et dernière info : le prix de la machine est de 315 000€

Photo : SDIS37.