E. Macron à Tours : manifestation et bus déviés mercredi

Plusieurs lignes Fil Bleu sont concernées.

Comme nous vous l'expliquions dès ce mardi matin, le président Emmanuel Macron se déplace en Indre-et-Loire ce mercredi et ce jeudi avec un programme dense : visite chez les Compagnons mercredi après-midi, rendez-vous en mairie de Tours en début de soirée, dîner au CFA de Tours Nord, nuit à la préfecture de Tours, visites en Sud Touraine jeudi matin.

Et même s'il ne croisera sans doute pas sa route, le chef de l'Etat sera peut-être mis au courant qu'un collectif appelle à manifester contre sa politique. Réunissant la CGT, le NPA, le Réseau Education Sans Frontière le PCF, Solidaires Etudiants ou encore Utopia 56, il organise un rassemblement à 17h30 Place Anatole France afin de dénoncer pêle-mèle "le démantèlement des services publics, les attaques sur les droits des chômeurs, la chasse aux exilés, aux migrants et à leurs soutiens, les licenciements et les délocalisations" mais aussi "la casse de l'université, la liquidation du bac et le démantèlement de la formation professionnelle", des sujets qu'Emmanuel Macron vient en partie aborder à Tours où il parlera formation et apprentissage.

Ce qu'il est également important de savoir, c'est qu'une visite présidentielle ça entraîne pas mal de perturbations... La circulation sera compliquée dans le secteur des Compagnons (Rue de Franche Comté) à éviter en milieu d'après-midi, il faudra aussi éviter la Place Jean Jaurès en début de soirée.

Le réseau Fil Bleu a dû s'adapter avec des déviations de lignes de bus de 16h à 22h, et même dès 13h pour la ligne 17 à Tours Nord. Les détails :

Ligne 17 ; les arrêts Compagnon, Picardie et Maine ne sont pas desservis. Vous devez vous reporter à l'arrêt Bois Aubry situé rue de Bois Aubry ou à l’arrêt Charleroi situé rue du Maine.

Pour les autres lignes en fin d'après-midi et en soirée : la ligne 2 ne dessert pas les arrêts Liberté (Avenue Grandmont), Boisdenier, Salengro, Jean Jaurès et Gare Vinci (côté Jardin). La ligne 3 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès, Gare Vinci (côté parvis), Béranger, Clocheville, St Eloi, Frumeaud, Rouget de Lisle et Lamartine. La ligne 5 ne dessert pas les arrêts Gare Vinci, Jean Jaurès, Béranger, Clocheville et St Eloi. La ligne 10 ne dessert pas les arrêts Liberté (Avenue Grandmont), Boisdenier, Salengro, Jean Jaurès et Gare Vinci. La ligne 11 ne dessert pas les arrêts Gare de Tours et Jean Jaurès. La ligne effectue son terminus à Béranger.

La ligne 14 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès, Gare Vinci (côté Jardin), Béranger, Halles, Grand Marché et Victoire.

15. La ligne 15 ne dessert pas les arrêts Gare Vinci, Heurteloup, Mirabeau, Jean Jaurès, Béranger, Halles, Grand Marché et Victoire. La ligne 18 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès. La ligne effectue son terminus à Béranger. La ligne 34 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès et Gare Vinci. La ligne effectue son terminus à Béranger. La ligne 50 ne dessert pas les arrêts Gare Vinci, Jean Jaurès, Béranger, Halles, Grand Marché et Victoire.

La ligne 103 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès, Salengro, Boisdenier et Palais des Sports. La ligne effectue son terminus à Liberté. La ligne 113 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès. La ligne effectue son terminus à Béranger. La ligne 118 ne dessert pas les arrêts Liberté (Avenue Grandmont), Boisdenier, Salengro, Jean Jaurès et Gare Vinci.

Le tram pourrait ausis subir des perturbations avec la manifestation à Anatole France.

Les détails et le plan par ici.

Retour à la normale jeudi matin... A quelques détails près avec la manifestations des Ehpad et des retraités dès 10h Place Jean Jaurès.