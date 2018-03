Joué et Tours Nord : du bruit la nuit pour meuler les rails du tram

Le chantier va durer plusieurs semaines.

En accélérant, en freinant et en tournant, le tramway provoque des vibrations qui usent naturellement les rails et les roues du tramway. Cette usure peut être à l’origine de crissements. Afin d’éviter cette nuisance, les rails sont meulés pour leur redonner leur forme d’origine. Cette opération a lieu une fois par an sur la ligne A à Tours et Joué-lès-Tours. Elle se déroule de nuit pendant un mois et elle commence ce mardi 13 mars.

Selon Fil Bleu, un audit complet du tracé a permis de repérer les zones à corriger :

- Rabière - Joué Hôtel de Ville

- Pont Volant – Verdun

- Beffroi – Europe

- Monconseil - Vaucanson

Le meulage, réalisé par l’entreprise MECNO, aura lieu la nuit entre 23h30 et 5h30 du matin quand le tramway ne circule pas pendant quatre semaines. Des nuisances sonores sont à prévoir pour les riverains habitants près des zones meulées.