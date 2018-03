Tours FC : Thomas Rodriguez est mort de façon naturelle

C'est ce qu'a révélé l'autopsie.

Vendredi, on apprenait via le Tours FC qu'un jeune de 18 ans membre du centre de formation du club était décédé subitement. Thomas Rodriguez, milieu de terrain originaire du Sud-Ouest, a été retrouvé mort dans son lit à l'heure du lever alors que tout semblait aller bien la veille au soir.

Sous le choc, le TFC a annulé et reporté toutes les rencontres prévues pour ses équipes dans le week-end, y compris le match de Ligue 2 contre Valenciennes. En hommage au jeune homme, une minute de silence a été respectée avant le coup d'envoi de chaque match de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que des rencontres organisées en Indre-et-Loire.

Ce lundi, une autopsie a été pratiquée à Tours afin d'en savoir plus sur la cause du décès de Thomas Rodriguez. Cette dernière a révélé qu'il s'agissait d'une mort naturelle pour raison médicale, sans plus de précisions. Les obsèques du footballeur devrait avoir lieu dans les prochains jours.