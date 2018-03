Début du Festival de la Création Etudiante à Tours

Des jeunes bourrés de talent.

L’Université de Tours organise en ce moment le Festival de la Création Etudiante. L’Audacieux festival, est "un combiné de l'effervescence étudiante avec une programmation artistique et culturelle riche et originale dont les acteurs sont les étudiants de toutes filières confondues qui ont travaillé sur des créations variées avec l'aide d'artistes professionnels", et c'est accessible à tous.

Au menu : théâtre, danse, musique, arts plastiques, vidéo, écriture, photographie...

Le programme :

Lun. 12 et mar. 13 mars - 20h30 - Salle Thélème site Tanneurs > Troupe Universitaire de Tours - Platonov d'après Tchekhov

Lun. 26 mars - 18h30 - Site Tanneurs > "Habiter", projet collaboratif autour de la résidence de Carole Marchais

Jeu. 29 mars - à partir de 19h - site Tanneurs > Carte blanche aux associations étudiantes

Jeu. 5 avril - 20h30 - salle Thélème > Orchestre Universitaire de Tours - Concert symphonique

Mer. 11 avril - 20h - salle Thélème > Atelier théâtre en anglais - Trifles de Susan Glaspell

Lun. 16 avril - 20h30 - salle Thélème > La fabrique des ateliers (atelier théâtre, cinéma, écriture et photo)

Du 12 février au 18 mai > Exposition du Printemps de l'art étudiant...

Programme détaillé sur www.univ-tours.fr