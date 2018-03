L'album photo souvenir du Japan Tours Festival

Le Vinci était plein à craquer tout le week-end.

Voilà, c'est la fin de 3 jours assez dingues pour une nouvelle édition du Japan Tours Festival : cosplay, gastronomie, traditions (notre reportage ici), mangas, réalité virtuelle, jeux vidéo... Il y en avait pour tous les goûts et toutes les générations étaient au rendez-vous.

Près de 20 000 visiteurs étaient attendues et à priori l'objectif est atteint : "on arrive aux limites du lieu" notait un exposant qui vient depuis les débuts et qui apprécie cette ambiance de ruche "un peu comme dans les conventions américaines. C'est plus chaleureux que si c'était juste dans un hall : il y a des espaces intérieurs et extérieurs, des petits coins..."

Le gros succès c'était pour les concours cosplay avec 2 000 personnes ce dimanche pour voir Pierre-Alexandre, un Nantais originaire de Rochecorbon, obtenir sa qualification pour la Coupe de France de cosplay prévue en décembre à Toulouse. Nos photographes Pascal Montagne et Laurent Depeigne nous ont ramené un riche reportage photographique à découvrir ci-dessous, retrouvez également notre focus sur les cosplayers sur 37 degrés...