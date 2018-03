Un procès façon "Game of Thrones" à l'Université de Tours

Imaginé par des étudiants de l'association étudiante Tours Eloquence.

Voilà un événement peu commun et à l'originalité bienvenue : ce jeudi 15 mars à 17h30, l'association Tours Eloquence de l'Université de Tours organise un procès fictif sur le thème de la série au succès mondial Game of Thrones. "Nous allons pendant plus de 2h faire le procès de la Reine Cersei" explique le trésorier de l'association Maxime Marco.

Les jeunes vont incarner eux-mêmes les personnages de la série : "la ligne directrice du procès est préécrite mais rien n'est joué car un jury de professionnels départagera les deux camps après les différentes plaidoiries" poursuit le jeune homme. L'association compte une quarantaine de membres et ils sont une dizaine à s'activer sur ce projet.

La soirée est organisée dans le cadre d'un championnat inter-universitaire destiné à reconstituer des débats parlementaires ou judiciaires. Et c'est une grande première pour l'association Tours Eloquence qui a moins d'un an et espère bien, grâce à la notoriété de Game of Thrones, marquer des points et se faire remarquer dans l'optique d'organiser d'autres événements similaires dans les années qui viennent. Parrainée par la fac et une banque, elle a mis en place un jury avec des professeurs et un avocat.

Si ça vous intéresse, le rendez-vous est donc fixé ce jeudi dans l'amphithéâtre D du Campus de Deux Lions.