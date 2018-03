Viva il Cinema : une semaine à l'italienne à Tours

Le festival du cinéma italien débute ce mercredi 14 mars.

A quelques jours du printemps, le Soleil nous arrive par la culture à Tours. Ce mercredi débute la 5ème édition du festival Viva il Cinéma, et elle s'achèvera dimanche 18. L'événement est organisé par l'association éponyme avec la Cinémathèque de Tours, l'Association Henri Langlois, la Dante Alighieri, le département italien de l'Université de Tours, Ciné Off et Sans Canal Fixe. Les projections seront organisées Salle Thélème aux Tanneurs, aux Studio, au CGR Centre et à l'Escale de St-Cyr-sur-Loire. Comptez 6€ pour une entrée plein tarif, 20€ les 5 entrées avec un pass (il y a des prix étudiants).

"Depuis sa création en 2014, Viva il cinema veut faire connaître les nouveaux talents qui feront le cinéma italien de demain. Cette année, cinq réalisateurs viennent présenter leurs premiers ou seconds films dans une compétition pour le Prix de la Ville de Tours, décerné par un jury de personnalités françaises et italiennes, et pour le Prix Public Jeune par un jury de lycéens et d’apprentis" explique l'organisation du festival.

Plusieurs invités viendront enrichir les projections : Mariano Di Nardo (scénariste), Jacques Ferrandez ((auteur de BD), ou Annarita Zambrano (réalisatrice, dont le 1er long métrage a été présenté au Festival de Cannes).

Pour la soirée d'ouverture mercredi Salle Thélème, on découvrira le film Ammore e Malavitasur un patron de la Comorra qui change de vie :

Début de la séance à 20h, et rediffusion jeudi 15 à l'Escale.

Pour les enfants, une séance jeune public le jeudi 15 à 10h avec Le Garçon invisible, mais ausis un documentaire sur une petite ville près de Naples, une avant-première... Tout le programme sur le site de l'événement.

Pour la première fois, il y aura également une exposition. Celle-ci retrace la carrière de Stefania Sandrelli, icône du cinéma italien (Lion d’or pour sa carrière à la Mostra de Venise de 2005, interprète des films de Scola, Bertolucci, Fellini…). A voir de mercredi soir à 18h (vernissage) jusqu'au dimanche, entrée libre.