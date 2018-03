Slimane va rencontrer ses fans à Tours

Il sera en concert au Vinci mardi 13 mars.

2 ans après sa victoire dans The Voice sur TF1, Slimane entame une grande tournée pour défendre son album Solune qui comporte notamment le tube Viens on s'aime :

Ce mardi 13 mars, l'artiste sera en concert (complet) au Vinci de Tours et à cette occasion il passera aussi une partie de l'après-midi en ville. Invité par Chérie, il participera à une émission radio en public et en direct à partir de 16h au Starbucks de Tours Place Jean Jaurès. Ce sera donc l'occasion de le rencontrer et peut-être d'échanger quelques mots avec lui...