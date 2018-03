Une journée pour bien dormir au CHU de Tours

Avec des astuces pour trouver facilement le sommeil.

Le vendredi 16 mars, les professionnels du CHU de Tours organisent toute une journée d'information et des animations autour du dodo dans le cadre de la 18ème Journée du Sommeil, en partenariat avec l’Institut National de Veille et de Sommeil. Ce sera l'occasion de rencontrer le personnel paramédical spécialisé dans les pathologies du sommeil et de poser plein de questions.

Cette année, l’Institut National de Veille et de Sommeil a décidé de s’intérresser plus particulièrement au sommeil des jeunes de 15 à 25 ans avec deux conférences sur l’évolution du sommeil avec l’âge, les particularités du sommeil des ados et jeunes adultes et les solutions qui permettent à chacun d’avoir le sommeil dont il a besoin.

Des documents d’information et des questionnaires de dépistage des troubles du sommeil seront mis à disposition. Les différents machines de ventilation dans l’apnée du sommeil seront présentées dans l’après-midi. Deux séances de sophrologie en groupe, technique qui peut aider au lâcher prise et améliorer la qualité du sommeil, seront assurées par Béatrice Bruyère, sophrologue attachée au CHU. L'ensemble aura lieu sur le site de l'hôpital de Bretonneau.

14h, hall du bâtiment B1A

> Questionnaires de sommeil

> Informations sur le sommeil

Rez de chaussée du bâtiment B3 - salle de PE, en face de l’accueil de Neurologie

> 15h et 16h : ateliers de sophrologie,

Bâtiment B3, 3ème étage - salle de conférence

> 17h30 : Le sommeil des 15-25 ans

> 18h :L’évolution physiologique du sommeil avec l’âge

