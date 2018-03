Les Restos du Coeur en action dans 125 magasins tourangeaux

Ils organisent leur grande collecte tout ce week-end.

Le mois de mars commence et comme chaque année la campagne d’hiver des Restos du Coeur s’achève à cette période. En Indre-et-Loire, plus d’un million de repas ont été distribués à près de 6 000 bénéficiaires.



Désormais, la campagne d’été débute. Les centres seront ouverts moins souvent, il y aura moins de bénéficiaires en raison de critères plus stricts mais les besoins sont toujours très importants pour venir en aide aux plus démunis, d’où l’intérêt de la grande collecte annuelle de l’association organisée dès ce vendredi 9 mars et jusqu’à dimanche 11 mars.



Des centaines de bénévoles sont donc mobilisés dans 125 supermarchés tourangeeaux, « et c’est un peu plus que l’an dernier » souligne Maurice Diot, le président de l’association en Indre-et-Loire.



Présents à l’entrée des grandes et moyennes surfaces, les bénévoles remettent un tract aux clients détaillant leurs besoins : « le plus important ce sont les conserves de viande ou le café » nous dit Maurice Diot? Croisée à l’entrée d’un magasin Place Jean Jaurès, une bénévole complète : « de plus en plus de gens ne mangent pas de viande. On a besoin de plats cuisinés, de conserves de poisson... Mais aussi de couches car cela coûte cher. » En une matinée, 3 paquets de couches ont ainsi été déposés par de généreux donateurs aux côtés de produits d’hygiène, de pâtes ou de biscuits.



En mars 2017, en un week-end, 118 tonnes d’aliments et produits du quotidien avaient été offerts aux Restos en Indre-et-Loire, soit 10% des besoins de l’association : « c’est toujours ça de moins à acheter pour nous » noite Maurice Diot qui compte beaucoup sur la générosité des Tourangeaux jusqu’à dimanche midi. Et même si l’opération semble avoir débuté timidement ce vendredi matin, la diffusion du concert des Enfoirés dans la soirée sur TF1 devrait être une piqûre de rappel bien utile avant le rush du week-end dans les supermarchés...