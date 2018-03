Japan Tours Festival : nos 6 coups de cœur pour le week-end

Plus de 17 000 visiteurs sont attendus.

C’est un événement très attendu par les fans de cosplay, les adeptes de la culture japonaise et les aventuriers en tous genres : tout ce week-end, le Vinci de Tours est en mode Japan Tours Festival et clairement le palais des congrès de Tours va être bien rempli d’autant qu’il va y avoir des événements dans tous les sens… On a essayé de vous faire une sélection d’incontournables et de coups de cœur…

1 – Concours cosplay...



Deux épreuves, deux ambiances pour ce rendez-vous incontournable du salon… Pour les groupes, ça se passe samedi à 15h30, pour les cosplayers individuels ce sera dimanche à 13h30. C’est là que vous verrez les plus beaux costumes, mais évidemment vous les croiserez dans les allées du Japan dès vendredi matin 10h et vous ne pourrez pas les rater… On notera que le concours est une étape de la Coupe de France de cosplay. Inscriptions sur le site sohei.fr.

2 – Les Youtubeurs...

Ils seront présents en nombre ce week-end notamment le Tourangeau Nota Bene qui parle d’histoire à ses centaines de milliers d'abonnés, notre copain Dead Will qui officie aussi sur 37 degrés, Charlotte De Lila ou un jeune passionné de science que l’on avait rencontré il y a quelques mois, Scicos. Il parlera des extraterrestres sous toutes leurs formes, de la vie humaine aux théories les plus extravagantes… Tout va y passer !

Sont également annoncés des Youtubeurs venus d’ailleurs comme Nicolas Berno du collectif Golden Moustache…

3 – Participer à un tournage...

Produite par Rose Mécanique Production, la websérie Preview est tournée en ce moment à Tours et vous allez pouvoir observer tout cela pendant le Japan Tours Festival… Réalisée par Emilien Paron, elle s’installera directement dans le Vinci avec sa bande d’acteurs : Julien Pestel, Bertrand Usclat, Charlotte Hervieux et Justine Le Pottier. Ils seront tous en dédicace.

4 – Découvrir la danse buyô ou le kôdô...

Immersion dans l’univers japonais garantie… La danse buyô c’est un art exercé au Japon depuis le XVIIème siècle, entre danse et mime. Senju Einojô, président d’une école spécialisée, se chargera de vous montrer les bases…

Moins sportif mais tout aussi capital dans la culture nippone, le kôdô c’est l’art d’apprécier les senteurs… Ouvrez grand votre nez et rencontrez Sari Hayakawa qui expliquera comment créer un parfum qui vous ressemble. Avec elle on parlera même de la manière de manier la cuisine japonaise et le parfum.

5 – Le dessin sur sable et le thé...

Le sable c’est petit, complexe à manier mais aussi magnifique. Au Japan Tours Festival, un pro du dessin sur sable va montrer aux visiteurs de quoi il est capable. Ikka Tsukuda, également 14ème maître de la Maison du Thé, risque de vous faire écarquiller les yeux…

6 – Musique...

Ulysse 31, vous connaissez ? David Colin réinterprète à sa sauce la bande originale de cette série animée culte, et ce sera au Japan Tours Festival, avec les guitares et les synthés qui vont bien. Il y aura aussi un étonnant mélange de metal et de pop japonaise (la J-pop) par Starrysky qui se sont fait connaître en reprenant des chansons sur YouTube suite à des défis d’internautes.

Et à part ça : des ateliers de gravure sur gomme, plein de rendez-vous autour des mangas dont la France est le 2ème pays le plus friand au monde derrière le Japon, de la réalité virtuelle, un spectacle de sabre laser, une conférence sur l’histoire et les Pokémon…

Tout le programme du Japan Tours Festival sur le site de l’événement, les portes ouvrent ce vendredi et ce samedi de 10h à 20h et jusqu’à 18h dimanche. Entrée : 13€.