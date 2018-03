Ça y est on sait tout de la programmation d'Aucard de Tours 2018

Et ça va faire du bruit du côté de la Gloriette.

Allez, plus que 3 mois (même un peu moins, d'ailleurs)... Du 5 au 9 juin, Aucard de Tours revient à la Gloriette pour sa 33ème édition. On ne change pas une formule qui gagne pour le festival de Radio Béton : 2 chapiteaux, une proposition pour les enfants, 5 jours de fêtes et un nombre incalculable de découvertes.

Il y a quelques semaines, les organisateurs avaient déjà offert une première mise en bouche conséquente avec une belle liste de noms allant de Girls in Hawai aux excellents tourangeaux de Thé Vanille et en passant par Les Sheriffs, Triggerfinger, Stand High Patrol Dj set, Concrete Knives, Ann Clue Sopico, Contrefaçon, It It Anita, Bhale Bacce Crew Sound System ft Marina P, Equipe de Foot, Frankie & The Witch Fingers, Joey Le Soldat, VSSVD et BaDaDa. Vous ne les connaissez pas ? On fait les présentations ici sur 37 degrés.

Cette affiche déjà bien fournie se complète par une nouvelle liste de noms ce jeudi. On y trouve Talib Kweli (rap), Onyx, Perturbator (qui "violente les 80's"), le joli projet de Moodoïd, Spoek Mathambo, Golden Down Arkestra, Kiddy Smile, Ecca Vandal, 10LEC6, Moaning, King Salami & The Cumberland 3, (du blues punk venu de Londres), Weird Omen, YachtClub (une touche locale parmi d'autres), The Scaners (eux, ce sont des Lyonnais), Angle Mort et Clignotant et enfin Mathem & Tricks.

La billeterie est ouverte par ici.

Plus d'infos sur les nouveaux noms dans notre article sur 37 degrés