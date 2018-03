Un « Tripadvisor des familles » à Tours

Pour rassembler les parents et les enfants dans des lieux adaptés.

Il y a quelques mois sur Info Tours on vous avait parlé de Super Famille. Né au Startup Week-end, ce projet porté par Barbara Driss a un nouveau nom… et un nouveau visage. Désormais défendu par Aleksandra Keravec, My Happy Tribu garde un peu la même philosophie : « référencer les bonnes adresses pour les familles sur un site web », le tout doublé des services d’une agence événementielle.

Pour la jeune créatrice d’entreprise, le concept s’adresse aux parents « qui veulent créer du lien social alors que leurs enfants ne sont pas encore scolarisés ou alors s’ils sont récemment arrivés à Tours et qu’ils veulent rencontrer de nouvelles personnes. » L’idée est de leur permettre « de profiter de belles adresses qu’ils fréquentaient avant d’être parents mais où ils n’osent plus aller par peur de gêner les gens. »

Selon Aleksandra Keravec, « c’est compliqué de sortir avec les enfants car même si il y a un accueil bienveillant on n’est pas toujours à l’aise. Les parents sortent beaucoup à domicile, entre amis ou dans des restaurants de Tours dits familiaux mais là on veut les pousser à fréquenter les châteaux, les bars à vin ou les bistrots. » Pour cela, l’entreprise s’appuie sur deux choses, d’abord « un Tripadvisor des familles » « où les internautes rentrent eux-mêmes les adresses adaptées aux familles et peuvent les commenter » (sachant que, comme Tripadvisor, il n’y aura pas de contrôle des commentaires avant publication, avec les risques que cela comporte d’avoir de faux avis).

Deuxième créneau : des événements dédiés aux familles, inspiré par exemple des wagons réservés aux familles dans les trains. Parents et enfants se retrouveront entre eux sans autres clients par exemple dans un bar à vin à 17h. Moyennant un droit d’entrée (gratuit pour les moins de 3 ans), il y aura des activités pour les enfants, « cela pourra permettre aux parents de prendre aussi du plaisir alors qu’ils sont parfois passifs par exemple quand ils emmènent leurs enfants dans un site de jeux en intérieur » assure Aleksandra Keravec.

My Happy Tribu organise par ailleurs chaque lundi matin un « café des mamans » (ou les papas sont bienvenus) à La Dinette à Tours, un apéro mensuel aux Belles Caves Rue du Commerce mais aussi Halloween, le carnaval ou Pâques au Château d’Artigny. Des propositions pour les femmes enceintes, les parents avec ados ou les grands parents devraient suivre ainsi que le site Internet tout neuf réalisé par des étudiants du CEFIM.