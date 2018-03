En 2019 il y aura des jardins partagés à La Gloriette

La métropole organise une réunion sur le sujet cette semaine.

On connaissait les jardins familiaux de la Bergeonnerie à Tours ou ceux de St-Pierre-des-Corps eh bien voici maintenant les jardins collectifs de la Gloriette. D'ici 2019, Tours Métropole doit en aménager 60 sur un terrain de la grande plaine, près des Deux Lions, avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Les parcelles seront accessibles à toutes et à tous.

La métropole espère faire de ce nouvel espace de jardinage urbain "un lieu de vie actif, solidaire et vecteur de lien entre les habitants, les associations, les écoles et les entreprises" via des fêtes ou des plantations collectives. Les futurs jardiniers de La Gloriette seront invités à n'utiliser aucun produit chimique et à désherber mécaniquement ou avec leurs petites mains. Pour apprendre les bons gestes, la métropole et des associations proposeront des formations et des ateliers.

Autre point du projet : il sera géré par tous ses acteurs via la création d'une association spécifique pour organiser la vie du lieu. Pour en savoir plus, une réunion publique pour les riverains, les associations ou les entreprises est organisée ce jeudi 8 mars à 18h30 à la Maison de la Gloriette, 61 Avenue du Pont Cher (tram l'Heure Tranquille ou Pont Volant)..