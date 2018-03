Cette semaine, pluies ou averses tous les jours en Indre-et-Loire

Mais aussi des éclaircies quasiment tous les jours.

En météorologie quand on parle d’un temps variable, on évoque une journée avec à la fois un ciel couvert, des éclaircies voire des averses, en quantité plus ou moins importante. Voilà, en une phrase on vient de vous résumer la semaine qui vous attend en Indre-et-Loire : variable, changeante, instable. Tantôt humide, tantôt sympathique. Il parait que nous sommes en mars, alors nous allons avoir droit aux désormais célèbres giboulées de mars pour patienter tranquillement jusqu’à l’arrivée du vrai printemps.

Lundi, ça commence plutôt bien avec des nuages et de belles éclaircies dans la matinée, des averses arriveront par l’ouest dans l’après-midi et tout le département pourrait en recevoir, en revanche retour d’un temps sec le soir. Les températures : 3° à Château-Renault le matin, 5 à Rigny-Ussé. Jusqu’à 13° à Tours l’après-midi. C’est doux.

Mardi, à en croire Météo France c’est le seul jour de la semaine où l’on ne verra pas le Soleil. Le ciel restera nuageux toute la journée avec même du brouillard le matin puis quelques pluies. Il fera entre 7 et 13° à Joué-lès-Tours et Parçay-sur-Vienne.

Mercredi, du coup c’est le retour des éclaircies avec un temps sec le matin, 5° à Monnaie, 11 à Tours l’après-midi et peut-être de nouvelles averses.

Jeudi, le scénario est identique avec du ciel bleu d’abord, mais des averses possibles en deuxième partie de journée. Maximum 12° à Amboise.

Vendredi, niveau douceur on sera au top avec 15° à Tours l’après-midi, 8 le matin mais encore ce ciel assez capricieux avec des nuages, des éclaircies et parfois quelques gouttes.

Samedi, on gagne encore 1° : 16 l’après-midi, avec un peu de Soleil ou un peu de pluie. En revanche dimanche on perdra 4° d’un coup et les averses risqueront d’être plus fortes. A confirmer d’ici là…