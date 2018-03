Bientôt la 20ème Semaine du Cerveau à Tours

Elle débute lundi 12 mars.

La Semaine du Cerveau, est chaque année l’occasion pour la communauté scientifique internationale d’informer le public des progrès de la recherche réalisée sur le cerveau. Plus de cinquante pays et une trentaine de villes en France sont concernés. Elle est organisée par la Société des Neurosciences

A Tours, avec 3 conférences, 12 ateliers de découvertes pour les enfants, une rencontre littéraire et une exposition, les chercheurs en Neurosciences invitent à découvrir les dernières avancées en neurobiologie.

Conférences tout public (suivies d'une discussion avec le public) :

Lundi 12 mars - 19H30-21H00, Salle Léopold S Senghor, rue de la Préfecture Tours : "Mémoire et apprentissage tout au long de la vie" par le Prof Laurence Taconnat (Université de Tours) puis "Quand les apprentissages dérapent : la communication entre les neurones mise en cause, exemple dans l’autisme et les déficiences intellectuelles", par le Dr Frédéric Laumonnier, (Université de Tours).

Jeudi 15 mars -19H00-21H00 Salle Léopold S Senghor, rue de la Préfecture Tours : "Des troubles de la communication neuronale à l’origine de déficience intellectuelle et d’autisme" par le Dr Dévina Ung (Université de Tours).

Rencontre :

Mardi 13 mars – 19h30 à la Boite à Livres, 19 rue Nationale à Tours : Rencontre avec Francis Eustache (INSERM-

EPHE-Université de Caen) pour son livre Ma mémoire et les autres (édition le Pommier - 2017)

Exposition :

Bibliothèque Centrale, 2 bis Avenue André Malraux, Tours : du mardi 13 mars au vendredi 7 avril "Un Cerveau dans toutes les têtes", exposition réalisée par les chercheurs de l’INRA-Centre Val de Loire et le Département Touraine.

Ateliers pour les scolaire :

Bibliothèque Centrale, 2 bis Avenue André Malraux, 37000 Tours : du mercredi 14 mars au vendredi 7 avril, découvertes du cerveau, pour les enfants de 7 à 12 ans, séances les mercredis et vendredis pour les scolaires, les

mercredis après-midi pour les extra-scolaires, sur inscription au 02 47 20 52 18. Ateliers proposés par des chercheurs en neurosciences de Tours-Nouzilly.

L’entrée à ces manifestations est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

