La performance du Tours FC : une victoire à Brest

Et les 3 points qui vont avec.

Il y a des jours où tout va bien même dans une équipe où beaucoup de choses ne vont pas. Ce vendredi soir, les footballeurs tourangeaux jouaient à Brest pour la 28ème journée de Ligue 2 avec toujours l’espoir de se maintenir, même si la réalisation de cet objectif devient chaque semaine un peu plus compliquée.

Ce coup-ci, les joueurs de Jorge Costa ont sorti leurs tripes prenant l’avantage dès la… 12ème minute, grâce à Miguel. Bon, le 9ème du championnat ne s’est pas laissé faire et il est revenu au score une demi-heure plus tard, juste avant le retour aux vestiaires.

En deuxième mi-temps, Tours a repris du poil de la bête avec un but à la… 12ème minute de cette seconde période, via Mancini. Le même Mancini a d’ailleurs passé une très bonne soirée puisqu’il a de nouveau envoyé un ballon dans le filet adverse 5 minutes plus tard. 3-1 à 30 minutes de la fin… et 3-1 score définitif, à l’extérieur de surcroit.

On peut dire que les Ciel & Noir sont allés gagner avec la manière. Ils prennent donc 3 points supplémentaires au classement. On douche un peu l’optimisme : ils restent derniers mais rattrapent un peu de retard sur Quevilly. Les Normands, battus par Niort, sont 19ème. C’est désormais Nancy qui est 18ème, à 11 points des Tourangeaux. Il reste encore 10 matchs avant la fin de la saison… Prochaine rencontre contre Valenciennes, à la Vallée du Cher.

Photo d'archives.