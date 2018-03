Séries de cambriolages en Touraine

Gendarmes et policiers lancent un appel à la vigilance.

Ce vendredi, les gendarmes d'Indre-et-Loire alertent après une série de vols dans des habitations. Ils ont été commis ce jeudi dans l'après-midi, dans des résidences principales à l'Est et à l'Ouest de Tours à Amboise, Rochecorbon, Berthenay, Fondettes ou Notre-Dame-d'Oé.

A chaque fois, portes et fenêtres ont été détériorées pour pénétrer dans les logements afin d'y dérober des bijoux ou des ordinateurs.

Les gendarmes recommandent de bien fermer ses issues, et les policiers tourangeaux disent la même chose suite à une série de vols ces derniers jours dans des appartements non fermés à clef à Torus et St-Pierre-des-Corps.