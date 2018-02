Nos bonnes adresses pour se réchauffer à Tours et dans l'agglo

L’hiver n’est pas une fatalité !

Depuis ce week-end la Touraine grelote... Ce sera encore le cas ce mercredi mais ensuite ça ira mieux. Enfin, presque. Car même si le thermomètre arrêtera de s’affoler en desosus de zéro, le temps sera gris et humide. Donc on devrait encore toruver le moyen de se plaindre de la météo. Pour vous remonter le moral, voici notre sélection de lieux chaleureux à Tours et dans l’agglo, à toute heure de la journée.

Pour le thé ou le café...

Dès 9h, on commence au Petit Atelier Rue Colbert. Depuis tout pile 3 ans, l’accueil de Coralie et d’Olivier est un modèle du genre, les produits sont de qualité entre cafés de spécialité, chocolats chauds bio, jus d’orange vitaminés... La prog’ musicale motive, en mode pop-rock... Le petit must : le canapé tout au fond ou la table près du radiateur face au comptoir. Mais il y a des chances qu’on y soit avant vous...

(c) El Cafecito

Pour la pause de 11h, filez donc chez El Cafecito, de l’autre côté de la Place Plume, Rue du Grand Marché. Karla est l’incarnation même du sourire, la déco sent bon le Soleil de l’Amérique du Sud, les prix sont doux, la musique est dynamique... C’est petit, vite complet et du coup bondé de chaleur humaine. Le bonus : les petits plats à l’accent du Guatemala au déjeuner.

Pour le tea time de l’après-midi, direction la Rue Bernard Palissy et le Myah Café, avec des cookies à tomber et une sélection de pâtisseries faites maison qui a séduit un grand nombre de gourmands. A la carte des thés : Darjeeling bio, Earl Grey goût russe, Thé des Amants, Délice Chocolat... Alors, avec ou sans sucre ?

Pour le goûter...

Ils font aussi salon de thé mais c’est surtout leurs macarons qui nous font craquer... L’Instant Boudoir de la Rue de la Victoire est le genre d’endroit où on a du mal à choisir la recette qui nous fait le plus envie. Un cadre épuré et coloré, des produits de qualité et un accueil souriant... Parmi les parfums à tester : chocolat à la feuille de menthe ou l’incontournable caramel-beurre salé.

(c) L'Instant Boudoir

Pour les plus frileux d’entre vous, la cheminée de Feuillette à Joué-lès-Tours devrait aussi faire l’affaire, Boulevard Jean Jaurès. Avec une viennoiserie ou une tartelette, et un chocolat chaud vous aurez sans doute le sentiment d’être quelque part à la montagne...

Pour l’apéro...

Encore froid ? Une autre cheminée est très courue, cette fois à Tours : celle du Dagobert, Rue du Grand Marché. Ambiance auberge dans ce bar à vin-restau aux recettes de tradition joliment présentées et travaillées... Les planchettes sont aussi réputées. Pas si loin, une institution : Les Berthom, la définition même du bar confortable avec ses bières. C’est l’endroit ou plusieurs d’entre vous ont dû faire leurs premières soirées, il faut en profiter avant la démolition annoncée dans le cadre du projet Porte de Loire.



Sinon, plus au sud à Chambray, on nous a dit beaucoup de bien de La Minute Blonde, « ambiance chaleureuse » dit spontanément un habitué des lieux. Mais aussi un espace de découvertes : bières fumées, bières japonaises... Avec modération, évidemment !

Pour manger...

Hiver = fondue, naturellement ! Et pour ça, direction direct La Souris Gourmande de la Rue Colbert, restaurant fromager par excellence. Autre solution, tout près : L’Affiné, où le Mont d’Or est à la carte. Dommage le [R] de Rodolphe Le Meunier a stoppé ses soirées dédiées à ce fromage mais c’est encore un autre endroit où vous trouverez plein de bons produits laitiers. Quoi ? Vous n’aimez pas le fromage ? Cela arrive même à des gens très bien, y compris dans notre équipe. Du coup direction Les Pierres Fondues pour une fondue... à la viande !

(c) La Souris Gourmande

Pour vous détendre...

Sauna, hammam et compagnie au Centre Aquatique du Lac de Tours ou à Bulle d’O, à Joué-lès-Tours. Ou alors un bain à la maison puis un film avec un plaid/un chat sur les genoux. Courage, il reste moins d’un mois avant le printemps !

Evidemment, la liste est non exhaustive... N'hésitez pas vous aussi à partager vos bons plans !

Photo de Une : Le Petit Atelier