Les Filles du Vent de Gil KD exposées à La Boite Noire

Une belle exposition à voir jusqu'au 10 mars.

La Boite Noire, la galerie située rue du Grand Marché à Tours, propose en ce moment une nouvelle belle exposition qui fera date. A l'honneur, l'artiste Gil KD, connue pour avoir distillé un peu partout sur les murs de Touraine, ses personnages féminins colorés, nommés « Filles du Vent ».

Gil KD, artiste à la générosité certaine, aimant autant son art que le partage et les rencontres qu'il procure, reproduit dans cette exposition ces mêmes personnages colorés et sensuels. Des œuvres qui attirent le regard, autant par leur douceur que par les supports utilisés. Artiste de rue avant d'être exposée en galerie, Gil KD met en effet un point d'honneur à garder un lien avec la rue : affiches de concerts ici, support mettaliques ou encore planches de bois par là... Gil KD refuse la simplicité et reste en recherche de supports bruts, à l'aspérité certaine, qu'elle pourrait retrouver en pleine rue, lorsqu'elle peint ses Filles du Vent à la sauvette, à l'abri des regards...

A voir jusqu'au 10 mars à La Boite Noire. Et dont voici un aperçu avec les photos de Laurent Depeigne...