Jeudi, on parle budget à Tours Métropole

Les élus se réunissent à partir de 19h.

C'est la saison des débats d'orientations budgétaires, étape impérative avant de voter les budgets des collectivités... Après Tours, Joué-lès-Tours ou le Conseil Départemental place au gros morceau ; Tours Métropole. Ce sera ce jeudi soir à partir de 19h au siège de l'agglomération aux Deux-Lions, l'occasion de faire le point sur la dette, les investissements ou encore l'épargne disponible. Un bilan de la santé financière, en somme.

15 autres points seront à l'ordre du jour de cette réunion publique, voici la liste complète :

INSTITUTIONS : rapporteur Monsieur Philippe BRIAND



1) Compte rendu des décisions adoptées par le bureau dans sa séance du 15 janvier 2018, des arrêtés n°2018-01 à 2018-06 et des marchés attribués en décembre 2017.



FINANCES : rapporteur Monsieur Christian GATARD



2) Exercice budgétaire 2018 - Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) - Budget Assainissement et budget Transport.



3) Budget 2018 - Débat d'orientations budgétaires



RESSOURCES HUMAINES : rapporteur Monsieur Alexandre CHAS



4) Créations et suppressions de postes.



5) Convention de mise à disposition d'un agent auprès de Tours Métropole Val de Loire.



6) Prise en compte des déplacements professionnels des agents métropolitains - Elargissement du périmètre de la résidence administrative.



7) Convention de mise à disposition partielle du service cimetières de la Ville de Tours auprès de Tours Métropole Val de Loire.



ESPACES PUBLICS : rapporteur Madame Aude GOBLET



8) Espaces verts métropolitains - Approbation des tarifs 2018.



SPORT : rapporteur Madame Marie-France BEAUFILS



9) Salle des sports polyvalente de Druye - Reconnaissance de l'intérêt métropolitain.



10) Approbation du choix du délégataire et du contrat de concession pour la gestion du centre aquatique de Luynes.



HABITAT : rapporteur Madame Alexandra SCHALK-PETITOT



11) Désignation d'un nouvel administrateur au sein du conseil d'administration de Tours Habitat.



AMENAGEMENT URBANISTIQUE : rapporteur Monsieur Christian GATARD



12) Instauration des périmètres de droit de préemption urbain sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire.



13) Révision du POS en PLU de Saint-Cyr-sur-Loire – Approbation.



ENERGIE : rapporteur Monsieur Jean-Luc GALLIOT



14) Approbation du choix du délégataire et du contrat de concession pour la conception, réalisation, financement et l'exploitation d'un service public de production, transport et distribution d'énergie calorifique à l'ouest de Tours.



EAU - ASSAINISSEMENT : rapporteur Monsieur Bertrand RITOURET



15) Modification des statuts de la régie de l'eau et de l'assainissement – Approbation.



GEMAPI : rapporteur Monsieur Jacques LE TARNEC



16) Dissolution du Syndicat Intercommunal de la Loire et de ses Affluents (SICALA) et transfert du patrimoine à ses membres.