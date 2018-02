Succès international pour Autominiatours

On est venu de loin pour participer à l'événement.

Affluence-record pour la 41ème édition de la bourse d'échanges organisée par Autominiatours ce dimanche 25 février.

Plus de 250 exposants ont répondu à l'invitation, certains venus de Belgique ou d'Allemagne mais le gros des exposants venait de France. Dans le Hall A du parc expo, tous les exposants attendaient de pied ferme les 3 000 visiteurs qui ont rempli les allées dans lesquelles tout ce qui ce fait en matière de miniature était exposé : de la voiture, le plus gros du contingent, aux poupées en passant par les trains. De nombreux amateurs curieux ont pu toucher, négocier et repartir avec la pièce qui manquait à leur collection.

Au travers les allées nous avons pu rencontrer des vendeurs passionnés qui pour certains ont même poussé l'amour du détail en arborant fièrement une casquette de chef de gare pour vendre des miniatures de trains électriques. Nous avons également rencontré des fans avec le regard embué rien que par la joie d'avoir trouvé la perle rare qui allait rejoindre les autres pièces dans leur vitrine.

Roger Pichot