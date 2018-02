Le jeune Mathis Poulin en showcase

Le jeune chanteur était à Cultura de Tours Nord samedi.

Mathis Poulin était en showcase à Cultura Tours Nord ce samedi pour présenter son nouvel album « Nouvelle Saison » paru le 15 mars 2017. Ce jeune artiste, auteur-compositeur de 17 ans a fait les premières parties en 2017 pour Clara Luciani, Gauvain Sers, et tout dernièrement les Tourangeaux de Volo. Il rêve d’un monde meilleur, chante les dérives de notre société de façon plus légère lorsqu’il parle de lui ou des siens. Avec ferveur, le public tourangeau lui a apporté son soutien et l’a salué durant plus d’une heure.

Patricia Pireyre

https://mathispoulin.bandcamp. com/releases