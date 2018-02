L’effet Cyril Lignac au Salon du Chocolat de Tours

Le célèbre chef a attiré beaucoup de monde samedi après-midi.

Pâques n’est pas forcément le meilleur atout pour le Salon du Chocolat de Tours. Après une édition 2017 en demi-teinte, l’événement a été avancé plus tôt dans la saison pour 2018 avec en prime la venue d’un invité de marque et ce cocktail de nouveautés a suffi à remplir le Vinci : dès vendredi les organisateurs relevaient une affluence en hausse par rapport à l’an dernier et la journée de samedi a sûrement battu un record.

Cyril Lignac n’y est pas pour rien. Le chef dont les créations culinaires séduisent rien qu’avec les yeux est donc venu spécialement à Tours pour l’occasion. Star de la télé et des libraires, le cuisinier qui cartonne également sur Instagram a participé à une séance de dédicaces enchaînant les bises et les petits mots pour ses centaines de fans (de quoi en profiter pour vendre plein d’ouvrages, évidemment). La queue à l’entrée du Palais des Congrès et devant son stand était particulièrement impressionnante. Certains sont venus spécialement pour lui, et en profitaient pour découvrir le Vinci pour la première fois de leur vie.

Le Salon du Chocolat de Tours, qui s’achève ce dimanche soir, c’est aussi quelques gourmandises toutes plus insolites les unes que les autres, du chocolat pétillant aux bonbons chocolatés miniatures en passant par des glaces fabriquées en direct. Les amateurs de spectacles ont également pu profiter d’une démonstration de sculpture en sucre (avec utilisation d’un sèche-cheveux pour bien faire tenir la structure)… Et comme chaque année, étaient exposées les fameuses créations chocolatées à thème : « culture japonaise » pour les pros et « le plus bel œuf en chocolat » pour les apprentis, avec un résultat minutieux, coloré mais que l’on ne pouvait dévorer qu’avec les yeux… Regardez :