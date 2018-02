Le Pot au Feu de tous les records aux Halles de Tours

Il n’y en a pas eu pour tout le monde.

Plus d’une heure de queue et une rupture de stock vers 14h : le 22ème Pot au Feu Géant des Halles de Tours est un succès inédit à plusieurs niveaux. Malgré un froid piquant, mais grâce à un beau Soleil, il y avait beaucoup de monde dès la fin de matinée pour acheter plus de 3 000 parts chaudes ou froides confectionnées par la cuisine centrale des Fontaines. Il parait même qu’avec une viande plus goûteuse et des légumes mieux préparés la recette était un cran au-dessus de celle de l’an dernier…

En tout cas, la musique aidant, l’ambiance était là à la mi-journée avec des dizaines de personnes autour des tables pour se régaler avec les ingrédients offerts par les commerçants, et également préparés par les apprentis du CFA de Joué-lès-Tours. Plus de 2 tonnes de légumes, 800kg de bœuf ou encore 12kg de fromage ont été écoulés ce qui assure une recette record au profit des Restos du Cœur. S’élevant à 15 800€ en 2017, elle devrait assez nettement dépasser les 16 400€ du précédent record de 2013. « L’an prochain, il faudra qu’on en fasse encore plus ! » se réjouissait un élu de la ville…

Voici quelques images prises en début d’après-midi autour des Halles…