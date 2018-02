Tours-Orléans, un derby sans gagnant

1 but partout entre les deux équipes ce vendredi soir. Et des incidents entre supporters.

27ème journée de Ligue 2 ce vendredi soir avec une affiche importante de la saison : le derby entre Tours et Orléans, à la Vallée du Cher. Dans un froid glacial, les deux équipes se sont retrouvées à 20h avec l’envie d’en découdre, d’autant qu’à l’aller il y avait eu match nul dans le Loiret.

La rencontre a commencé sans grand relief avant l’ouverture du score par le Tours FC à la 38ème minute, grâce à une recrue récente : Frédéric Bulot qui concrétise la première occasion de son équipe. A la pause, les joueurs de Jorge Costa étaient donc en tête mais Orléans a réagi au retour des vestiaires à la 54ème minute. Pendant les 35 dernières minutes, Tours a poussé sans parvenir à trouver la faille dans la défense de l’USO. Il termine donc la soirée avec un point de plus, comme la semaine dernière à Nîmes.

Ce résultat n’est pas suffisant pour permettre aux Tourangeaux de remonter au classement… Ils restent derniers et très loin de Quevilly et Bourg-en-Bresse qui les précèdent. Il y a 11 points d’écart entre Tours et le 19ème et 14 sur le 18ème.

Il est important de noter qu’avant la rencontre, vers 18h, des supporters « ultras » de Tours et d’Orléans se sont vigoureusement battus dans le Vieux Tours, Place Plumereau… Ils étaient plusieurs dizaines, souvent la tête couverte. Un important dispositif policier a rapidement été déployé sur place, 28 personnes ont été interpellés par les forces de l’ordre. Les terrasses de plusieurs commerces ont été dégradées.