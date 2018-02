5 bonnes idées pour les vacances d'hiver en Touraine

Avec pas mal de propositions AU CHAUD.

Ça y est c'est parti pour deux semaines de vacances scolaires... Si vous avez un peu de temps et des enfants à occuper, voici quelques suggestions...

Château de Langeais...

Les coulisses de la mode entre Moyen Âge et Renaissance est l'expo du moment sur les tendances de la mode à cette époque. Pour les dames, les superpositions s’affichent, avec une robe de velours de laine laissant entrevoir une robe en soie damassée... Quant aux seigneurs, la carrure s’affirme avec pourpoint et manteau souligné de fourrures aux épaules.

Les enfants de 7 à 12 ans sont conviés à essayer des reconstitutions de costumes de la période charnière entre Moyen Âge et Renaissance avec une foule d’anecdotes et profitent d’un moment convivial en famille, puisque les adultes ont droit aussi à leurs costumes.

Jusqu'au 7 mars, les mardis et mercredis de 14h à 17h. Gratuit pour les moins de 10 ans, 5€ pour les enfants, 9€80 pour les adultes.

Aquarium de Touraine à Lussault-sur-Loire...

Les jeudis et vendredis à 15h30, animation autour du microscope pour observer de plus près quelques curiosités et détails du monde aquatique : dent de requin ou de caïman, mue d’écrevisse, complexité des écailles de poisson... Un soigneur

fera découvrir ces éléments sous un autre angle. Animation gratuite, annoncée à l’accueil de l’aquarium, rendez-vous auprès du microscope de l’espace bassin tactile.

Entrée : 14€, 10€50 de 4 à 12 ans.

La Gloriette à Tours...

Animé par Terre de Ciel, l'atelier "Planetarium" immerge les participants (à partir de 7 ans) dans l'espace, grâce à un simulateur numérique qui reproduit l'ensemble des étoiles et planètes visibles, pour un lieu et un jour donnés. Un voyage astronomique grandeur nature, qui permet de découvrir les principales constellations, à 360° !

Atelier Planétarium, mardi 6 mars de 17h à 18h30.

A la Maison de La Gloriette – Tarifs : 6€ / 2€

Et aussi : réalisation d'une ruche en terre crue ou tressage et clôture de jardin.

Musée Rabelais à Seuilly...

Conte « p'tites histoires d'un géant » (5-10 ans). Écoutez les p’tites histoires des géants grâce au « théâtre d’illustrations » et à des intermèdes ludiques. Mercredi 28 février à 15h.

Atelier « Portrait(s) à croquer » (7-12 ans). Découvrez l’art du portrait et apprendre à dessiner au trait « à la manière de Matisse ». Mercredi 7 mars à 15h.

Réservation au 02 47 95 91 18

Domaine de Candé à Monts...

Atelier famille – Mangeoire à oiseaux (dès 6 ans)

Construisez votre propre mangeoire à oiseaux à emporter à la maison.

Mercredi 28 février et vendredi 2 mars à 14h

Crédit photo : Château de Langeais.