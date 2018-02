Foulées de l'IAE : 23ème course caritative le 4 mars

Au profit des enfants de l'hôpital Clocheville.

Dans le cadre de leur études, un groupe d'étudiants de l'IAE de Tours organise les 23èmes Foulées de l'IAE le dimanche 4 mars dans l'après-midi. L'événement propose deux courses sportives de 5 et 10 kilomètres destinées à un public varié : étudiants, amateurs, initiés et entreprises. Licenciés ou non tout le monde peut aprticiper à partir de 14 ans sur le aprcours de 5km et 16 ans pour les 10km. Le départ aura lieu à 10H30, et les tarifs varient : 5€ pour les étudiants, 8€ en ligne pour les préinscriptions (attention, elles se terminent fin février) et 10€ sur place le jour J.



Les Foulées de l'IAE se déroulent dans le Quartier des Deux Lions, à proximité de l'établissement rue Marcel Mérieux et empruntent un parcours tracé autour du lac de la Bergeonnerie.



Cette année un nouveau défi est proposé aux concurrents : le challenge déguisement autour du théme des super Héros, le meilleur déguisement sera récompensé et un photo call sera installé pour immortaliser els tenues des coureurs.



Par cette initiative, les étudiants soutiennent l'association tourangelle ADEL Centre, se trouvant à l'hôpital Clocheville. Son but est de venir en aide aux enfants atteints de leucémie en leur permettant de réaliser leurs rêves, en aidant leurs familles et en achetant du matériel. Les bénéfices réalisés permettent de faire un don à l'association chaque année depuis 18 ans. Lors de la 22ème édition, les Foulées de l'IAE ont rassemblés 480 coureurs et plus de 50 bénévoles.



