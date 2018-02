Bonne ambiance et bon niveau pour le Bench de la Galette du Tours Bike Polo

Le tournoi s'est déroulé à la Rotonde

Ce week-end se déroulait le Bench de la Galette #4, organisé dans le Gymnase de la Rotonde par « Tours Bike Polo »

Le Bike Polo est un sport mixant le Polo à cheval, le vélo et le hockey. Cela se joue sur un terrain de Street Hockey de 40x20 mètres (mêmes dimensions qu’un terrain de Handball) mais avec des bordures d’1m20 autour. Chaque joueur possède un maillet, un casque, des gants et se déplace sur son vélo avec l’interdiction de poser le pied au sol. Les contacts sont autorisés, le but du jeu est simple : marquer des buts !

Pour ce tournoi, c'est le format Bench qui était utilisé, à savoir des équipes composées de 5 joueurs, 3 sur le terrain et 2 remplaçants, avec des changements fréquents, pour des matchs de 40minutes. Le Bench diffère du format classique qui consiste à jouer à 3 contre 3, sans remplaçants, pour des matchs de 12minutes.

Il y avait 8 équipes, composées de joueurs en provenance de Tours, Blois, Nantes, Rouen, Paris, Lyon, Annecy, Bruxelles et Londres !

Laurent Depeigne

Le classement final :

1 Nous Sommes Des Animaux (NSDA) (Paris/Lyon)

2 Impossiboys (Bordeaux/Rouen)

3 Merguez (Lyon/Annecy)

4 Puff Didiers (Nantes/Brussels)

5 Ladz On Tours (London)

6 Uraken ! (Tours)

7 Blwaaaah (Blois/Nantes)

8 Touristes (Tours)