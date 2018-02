Immobilier : des prix en hausse à Tours

2 750€ le m².

Combien coûte un appartement à Tours ? A en croire le baromètre annuel du site Se Loger, c'est 2 750€ le m² dans la ville, ce qui est supérieur à 2017 : +2,3% pour les ventes signées. Ainsi, pour la préfecture d'Indre-et-Loire, les prix de l'immobilier sont supérieurs de près de 500€ à ceux d'Orléans, plus élevés ausis que Caen, Dijon, Reims, Rouen, Metz, Angers, Amiens, Toulon ou même Grenoble. En revanche, ils restent inférieurs - de peu - aux prix moyens de Marseille (2 845€ le m²), de Strasbourg (3 374€), ou de Rennes (3 038€), et évidemment de Paris, championne toutes catégories (9 502€ le m²).

2 750€ le m², ça fait un 2 pièces de 50m² à 137 500€, 165 000€ un 3 pièces de 60m². De nombreux quartiers sont bien moins onéreux.

Si les prix progressent à Tours, ils augmentent moins vite qu'ailleurs. Par exemple, ils flambent de 13% à Bordeaux (l'effet LGV sans doute, la ville étant à 2h de Paris contre 3 auparavant), c'est aussi +8% à Strasbourg et +6% à Dijon. Par ailleurs, paradoxalement, les prix affichés sur les annonces sont en baisse à Tours : -1,3%.

Autre chiffre : le rapport entre le prix d'appel et le prix auquel on achète réellement un bien. D'après Se Loger, la différence est de 5,5% pour les maisons en Centre-Val de Loire : en moyenne, on achète donc 5,5% en dessous du prix affiché. A noter que pour les appartements c'est seulement 1,5%, le chiffre le plus faible des 20 régions étudiées.