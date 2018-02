Casting pour un court métrage à Tours

Une jeune femme est recherchée.

Le jeune Cyriac Labergère prépare actuellement un court métrage, Aux petits oignons, soutenu par Les Films du Loup Blanc (production : Alex Guéry). Le tournage est prévu courant mars sur deux jours entre Tours et Joué-lès-Tours.

Dans ce cadre, un casting est lancé pour le rôle d'une jeune femme entre 25 et 30 ans, pas d'expérience exigée dans la comédie.

Le pitch :

Marius, 30 ans est un jeune homme maladroit vivant seul depuis 2 ans et secrètement amoureux de sa voisine de palier. Il s’avère qu’ils on un passé en commun et que l’avenir leur réserve de belles perspectives.

Et pour postuler : casting@filmsloupblanc.com