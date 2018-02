Réouverture des parkings des bords de Loire à Tours

La crue ne menace plus.

Lla Loire était de nouveau en crue ce lundi, la 3ème de 2018, et quand l'eau monte les parkings situés sous la bibliothèque et au niveau du Pont Napoléon se retrouvent inaccessibles. C'était donc le cas ce 19 février et ça n'a pas duré longtemps : dès ce mardi après-midi, la ville a annoncé la réouverture des accès vers les places de stationnement.

La mairie rappelle aussi que l'arrêt est limité à 12h consécutives sur ces places.

Au sud du département, en raison de la crue de la Vienne, la RD 8 a par ailleurs été coupée lundi entre Chinon et l’Ile Bouchard dans son intégralité – déviation par la RD 221 et RD 21.