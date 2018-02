[#MIAM] Notre spot pour manger healthy aux Halles de Tours

La P’tite Pause des Halles est une adresse flexitarienne.

[#MIAM] c’est votre chronique gourmande sur Info-Tours.fr… Nouveaux restaurants (ou pas), initiatives culinaires, folies passagères… Par ici, on vous tient régulièrement au courant de nos expériences locales. Parce que manger, c’est surtout bon quand c’est partagé.

Ce n’est pas un nouveau restaurant que l’on vous présente aujourd’hui, mais une adresse déjà bien implantée dans le quartier des Halles de Tours, un peu à l’écart de l’agitation de la place, mais qui mérite pourtant que l’on pousse jusqu’au bout de la rue.

Depuis un bon moment déjà, La P’tite Pause des Halles s’est sédentarisée entre la Trattoria et le siège d’Entraide et Solidarité… Le crédo de cette adresse aussi petite que son nom le suggère : la cuisine flexitarienne, c’est-à-dire la part belle aux légumes, aux céréales, aux salades… Et juste ce qu’il faut de viande (ou pas du tout si ce n’est pas votre truc).

Que les gros estomacs se rassurent : il y a moyen d'y trouver son compte. Avec des recettes compilant les ingrédients, La P’tite Pause a la combine pour rassasier tout le monde avec des tarifs compétitifs (15€ le midi pour plat + dessert, plats à la carte à moins de 15€) pour de la cuisine maison et des produits locaux. Un exemple, en photo ci-dessus : l’assiette complète avec cassolette de lentilles au cumin, saucisse, soupe, flan de légumes au fromage, salade verte, crudités, fruits secs, falafel et émulsion de tomates.

Gustativement parlant, le falafel est une réussite, pas trop lourd, consistant, gourmand. Moins de passion pour le flan, mais il y a du niveau pour la soupe ou la cassolette de lentilles. En face de nous, notre accompagnatrice a opté pour le camembert fondu, bien fort, avec légumes, pomme de terre et aussi un falafel. La carte comporte également une salade et une tartine ainsi qu’une petite sélection de vins (le bourgueil rouge était un bon choix ce soir-là). Le genre d’adresse où l’on repart l’esprit léger, sans se ruiner, et où l’accueil est à la fois souriant et dynamique. La salle étant petite, mieux vaut réserver. Un seul bémol : un manque de lumière en soirée.

PS : levez les yeux au plafond, c'est là que se cache l'aspect le plus rigolo de la déco.

