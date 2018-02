3ème fermeture des parkings des bords de Loire à Tours

Encore à cause d'une crue.

Retour du stationement payant à Tours ce lundi... et fermeture de parkings gratuits. "Double peine", diront certains. En tout cas c'est un hasard : la Loire est de nouveau en crue, la 3ème de 2018, et quand l'eau monte les parkings situés sous la bibliothèque et au niveau du Pont Napoléon se retrouvent inaccessibles. C'est donc le cas ce 19 février.

"Tous les véhicules qui resteront stationnés malgré l’interdiction seront enlevés par la fourrière à partir de demain après-midi" note la mairie qui rappelle que le stationnement est limité à 12h consécutives sur ces places.

Au sud du département, en raison de la crue de la Vienne, la RD 8 est coupée entre Chinon et l’Ile Bouchard dans son intégralité – déviation par la RD 221 et RD 21.