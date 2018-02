Les gros chiffres du Pot au Feu Géant de Tours

Notez bien : la 22ème édition c'est le 24 février.

C'est une tradition à la fois gourmande et solidaire, toujours bien pour la Cité de la Gastronomie. Ce samedi 24 février la ville de Tours et les Restos du Coeur marchent ensemble pour le 22ème Pot au Feu Géant des Halles, préparé par la cuisine centrale des Fontaines et dont les bénéfices permettent de soutenir les plus démunis via les Restos.

Chaque année, c'est l'occasion de rappeler les proportions assez impressionnantes de cette manifestation :

2.325kg de légumes qui entrent dans la composition du Pot au Feu Géant des Halles, fournis par le Marché de Gros de Rochepinard. C'est 500kg de plus qu'annoncé l'an dernier.

1 tonne de bœuf désossée, offerte par le Comité Interprofessionnel du Bétail et des Viandes de la Région Centre, la Fédération de la boucherie d'Indre et Loire, préparée et désossée au Campus des Métiers et de l’artisanat de Joué-lès-Tours et les bouchers des Halles. Là aussi c'est plus qu'en 2017.

12kg de Brie de Meaux et de Saint-Nectaire offerts par les fromagers du pavillon des Halles

50 parts de tartes ainsi que le café confectionnés et vendus par les bénévoles des Restaurants du Cœur

200 parts de tartes, réalisées gratuitement par les Artisans Pâtissiers suivants des Halles et de la place du Grand Marché

150 baguettes confectionnées gratuitement par les Artisans Boulangers des Halles (soit 1 baguette pour 4 personnes) qui seront dégustées sur place

15 personnes pendant 20 heures pour l'épluchage des légumes et la cuisson à la cuisine centrale

20 personnes pendant 4 heures pour la préparation d'environ 3030 parts de Pot au Feu dont 2630 parts froides conditionnées en barquettes et 400 parts chaudes

10 associations à l'Espace Solidarité (Le Nid, Entraide et Solidarité, Lueur d'Espoir pour Ayden, Les Petits Frères des Pauvres...)

15 859€ récolté en 2017 (150€ de plus qu'en 2016, le record étant en 2013 avec 16 412€ de recettes)

Les prix :

6€ la part chaude ou froide

1€50 la tarte ou le fromage

1€ le café

A noter que la part froide se conserve, vous pouvez donc acheter le Pot au Feu en faisant le marché ce samedi 24 et la consommer plus tard, pour éviter le blues du dimanche soir, par exemple. Les ambitions ayant été relevées par rapport à 2017 avec plus de parts à vendre, il va falloir se mobiliser.