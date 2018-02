Championnat de Kin Ball à Tours

Un sport impressionnant.

Ce dimanche 18 février, le Tours Kin-Ball Club (TKBC) organise la 10ème journée de championnat de France de Kin-Ball à Tours.

Le Kin-Ball venu du Québec se joue à trois équipes de quatre joueurs avec un ballon de 1,22m de diamètre. L’objectif est simple : l'équipe en possession du ballon doit l'envoyer au sol selon certaines règles alors que les autres équipes en défense doivent le récupérer (avant qu’il touche le sol).

Pas de filet, pas de but, uniquement un terrain carré de 21 par 21m maximum où toutes les parties du corps peuvent être utilisées pour éviter au ballon de tomber. Tous les joueurs doivent toucher le ballon au moment de la frappe et chaque joueur est essentiel au bon déroulement du jeu. Caractérisé par un fort esprit d’équipe donc, ce sport est aussi guidé par le fair-play et le respect (de l’arbitre, des autres joueurs et du public).

A découvrir donc ce 18 février, de 10 à 18h, avec des équipes masculines et féminines dont deux matchs de D1, l'élite du championnat français. Direction le gymnase Guy Meunier (complexe de la vallée du Cher à Tours). L'entrée est gratuite et un espace restauration/buvette est prévu sur place.

