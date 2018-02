Mené 2-0, le Tours FC ramène un point de Nîmes

Le club a encore des ressources.

On n’a tendance à enterrer un peu vite le Tours FC, dire que la saison est terminée et la descente en National inévitable : c’est vrai, mais sportivement le club peut encore faire quelque chose, la preuve ce vendredi soir à Nîmes.

Pour la 26ème journée de Ligue 2, Tours s’est déplacé sur le terrain d’un gros : Nîmes est 2ème. Après la défaite de justesse contre le Paris FC la semaine dernière, on ne donnait donc pas cher de la peau des joueurs de Jorge Costa. Le début du match nous a donné raison avec vite 2-0 pour les locaux, dès la 5ème minute pui à la 31ème minute.

Pourtant, le TFC ne s’est pas découragé, revenant au score grâce à Tshibumbu dès la 32ème minute, dans la foulée du second but des Nîmois. Puis en fin de rencontre, cette partie du match qui lui a été fatale contre les Parisiens, l’équipe a réussi à arracher le point du match nul avec un second but de Diarra à la 89ème minute.

Un point de plus, donc, le 10ème depuis le début de la saison. Quand on sait que Nîmes en a 46, on mesure l’écart. Pour Tours, le fossé reste également abyssal avec les autres équipes de bas de tableau : Tours a 12 points de retard sur Quevilly-Rouen (19ème) alors qu’il reste 12 matchs avant la fin de la saison. Le 18ème Bourg-en-Bresse compte lui un point de plus. C’est la première équipe capable de se maintenir via la participation à un match de barrage en fin de saison.

Prochain match vendredi 23 février, avec le derby à domicile contre Orléans, actuellement 11ème.

Photo d'archives.