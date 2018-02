400 postes à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration en Touraine

Un forum pour l'emploi aura lieu mardi à Tours.

A l'approche de la saison touristique, et alors qu'il est souvent difficile de recruter dans l'hôtellerie restauration, plus de 400 postes sont actuellement à pourvoir dans ce domaine et dans le tourisme en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Les métiers de cuisiniers, serveurs, mais aussi commis de cuisine sont les plus recherchés.



Mardi 20 février, de 14h30 à 17h30, un forum pour l'emploi est donc organisé à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, place Jean Jaurès, à Tours. Une action organisée par les agences Pôle emploi de Tours, en partenariat avec la mairie.



Plus de 40 employeurs et organismes participent à cette journée, et recrutent pour la saison mais aussi en CDI. Parmi eux : Adecco, Afpa, Ansamble, Api, association Touraine hôtel + groupe Accor, Buffalo grill, l'Univers, CFA, Château-golf des 7 tours, CHRU, Domaine de Chaumont, Feuillette, Frenchy's burger, Greta, Kfc, La cabane de Romulus, La Chope, La guinguette Lulu parc, La Pataterie, Le Carrousel, Leo resto, Les Farmers, l'Orangerie, Mercure, Newlita, Pat’ à pain, Pitaya, Quick, Burger king , Reso Touraine, la Cave, Sarl CLB, Sodexo, Speed burger, Steak n shake, Umih, Zoo de Beauval, etc.



Par ailleurs, jeudi 22, un forum est prévu de 9h à 13h, à la salle des fêtes, rue du stade, à Contres (41).