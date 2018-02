Ouvertures et fermetures de classes : détail des mesures pour la rentrée 2018

Certaines décisions inquiètent encore les syndicats enseignants.

Faut-il encore s'attendre à des manifestations de professeurs en Indre-et-Loire ? Ce n'est pas à exclure. Après les mobilisations récentes contre des fermetures de classes qui ont porté leurs fruits (à Cussay ou Sonzay, par exemple), les syndicats enseignants du département saluent de bonnes décisions mais restent frustrés par la carte scolaire quasi définitive validée lundi 12 février par l'Inspection d'Académie. Voici le détail de ces mesures :

104 élèves en moins sont annoncés dans le département mais 39 postes seront créés par l'Education Nationale. En moyenne, le département compte 5,25 postes pour 100 élèves, le taux le plus faible de l'Académie Orléans-Tours, d'où les moyens supplémentaires.

Pour les écoles rurales, 16 postes sont prévus pourl’accompagnement de la réussite en élémentaire + 6 postes pour des projets spécifiques encore non définis. Maintien des moyens malgré la fermeture de classe (3 postes): Richelieu, RPI 4 Montrésor-Lochés sur Indrois-Villeloin Coulangé, Chinon Jaurès, Perrusson

Des fermetures de classe évitées dans des écoles situées en zone rurale malgré des moyennes par classe faibles notamment (7 postes) : Courçay, Abilly, Cussay, Saint Epain, RPI n°6 Bournan-Bossée-La Chapelle Blanche St Martin, RPI n° 14 Rillé-Courcelles de Touraine-Channay sur Lathan-Saint Laurent de Lin, RPI n°20 Luzé-La Tour St Gelin

Zones d'éducation prioritaires : 12 postes créés et 3 postes en ouverture conditionnelle. Des ouvertures de classes pour les CP dédoublés à Joué-lès-Tours Blotterie (1 poste + 1 ouverture conditionnelle), St Pierre des Corps Viala Stalingrad (2 postes), Tours Bernard Pasteur (2 postes), Tours Diderot Pascal (2 postes).

Des ouvertures de classes pour les CE1 dédoublés : Joué-lès-Tours Mignonne (1 poste + 1 ouverture conditionnelle), Joué-lès-Tours Rotière (3 postes), St Pierre des Corps Marceau Courier (1 poste + 1 ouverture conditionnelle).

Ouverture d’une classe ULIS (pour élèves handicapés) en secteur rural à Ligueil et ouverture conditionnelle à Amboise George Sand. Un poste G et un poste de psychologue de l’éducation nationale pour le renforcement des RASED et 4 postes pour renforcer l’équipe départementale d’encadrement pédagogique : scolarisation en maternelle, culture

scientifique, réussite au cycle 2 et culture numérique. 12 postes sont créés pour les remplacements répartis sur l’ensemble du département

21 ouvertures de classe :

AMBOISE A. de Bretagne maternelle

AMBOISE Sand élémentaire (0.50 poste cycle 2)

AVOINE Joliot Curie élémentaire

BALLAN MIRE Moulin élémentaire

BEAUMONT-LOUESTAULT primaire (classe élémentaire)

JOUE LES TOURS maternelle (école à définir)

JOUE LES TOURS Morier maternelle

LA CHAPELLE SUR LOIRE Héroux (classe élémentaire)

LARCAY Moulin élémentaire

LUYNES Camus élémentaire (école de cycle)

MONTS Daumain élémentaire

NOTRE DAME D’OE Dolto élémentaire

PARCAY MESLAY maternelle

SAINT PIERRE DES CORPS Joliot Curie primaire (classe élémentaire)

SAVIGNY EN VERON élémentaire

SORIGNY élémentaire

TOURS Flaubert primaire (classe élémentaire)

TOURS Gide élémentaire

TOURS Racault élémentaire

TOURS Saint Exupéry élémentaire

TOURS Verne maternelle

22 fermetures :

AMBILLOU primaire (classe maternelle)

AZAY LE RIDEAU Descartes élémentaire

AZAY SUR CHER Genevoix élémentaire

BLERE Balzac élémentaire

BOURGUEIL Ruelle élémentaire

CHAMBOURG SUR INDRE Moulin primaire (classe élémentaire)

CHATEAU RENAULT Mandela élémentaire

HUISMES primaire (classe élémentaire)

JOUE LES TOURS Langevin maternelle REP+

LA CELLE SAINT AVANT Le Clos de l’image primaire (classe maternelle)

LA RICHE Pellin maternelle

LUYNES Pasteur élémentaire (école de cycle)

SAINT PIERRE DES CORPS Sablons-Sémard élémentaire

SAVIGNE SUR LATHAN primaire (classe maternelle)

AZAY SUR INDRE-CHEDIGNY- ST QUENTIN SUR INDROIS (fermeture sur le RPI)

LE GRAND PRESSIGNY école du socle (classe élémentaire)

GENILLE-CERE LA RONDE (fermeture sur le RPI)

CHENONCEAUX-CIVRAY DE TOURAINE (fermeture sur le RPI)

MOSNES (classe élémentaire)

YZEURES SUR CREUSE-PREUILLY SUR CLAISE (fermeture sur le RPI)

NOUANS LES FONTAINES-ORBIGNY (fermeture sur le RPI)

FERRIERE SUR BEAULIEU-BEAULIEU LES LOCHES (fermeture sur le RPI)

Postes Projet d’Aide à la Réussite des Elèves :

JOUE LES TOURS Blotterie élémentaire REP

TOURS Bernard-Pasteur élémentaire application REP

TOURS Diderot-Pascal élémentaire REP

SAINT PIERRE DES CORPS Viala-Stalingrad élémentaire REP

Il y a enfin un projet de fusion de l’école maternelle de SAINT BRANCHS avec l’école élémentaire de SAINT BRANCHS. L’école devient une école primaire avec 3 classes maternelles et 7 classes élémentaires. Projet de fusion de l’école maternelle de SAVIGNY EN VERON avec l’école élémentaire de SAVIGNY EN VERON. L’école devient une école

primaire avec 2 classes maternelles et 4 classes élémentaires (en comptant l’ouverture d’une classe en élémentaire).

6 postes sont encore réservés aux mesures de fin d'année.

Réaction du SNUIPP37 :

Paul Agard, responsable du syndicat, déplore que 29 postes ne soient pas encore précisément définis ce qui serait un problème alors que les personnels vont bientôt faire connaître leurs souhaits d'évolution. Il déplore aussi des fermetures en zone REP (éducation prioritaire) notamment pour Joué Langevin : "on ne comprend pas la mesure", dit-il. Idem pour Blotterie : "plus de 26 élèves par classe ça ne devrait pas arriver, il n'y a pas de regard particulier sur cette école.". Il estime aussi la dotation en enseignants insuffisante à St-Pierre-des-Corps (Marceau-Courier et Henri Wallon), même si des postes devraient y être confirmés d'ici juin "mais pour nous c'est trop tard."

Dans les zones rurales, il s'interroge sur les maîtres supplémentaires dans certains regroupements intercommunaux : ils seront dans l'établissement mais sans classe attitrée, "c'est peut-être une bonne mesure mais on aurait préféré conserver une classe." Enfin, des fermetures restent contestées comme à La Riche. Une ouverture n'a pas été obtenue à l'école élémentaire République de St-Pierre-des-Corps, ni en primaire à Moulin à St-Cyr-sur-Loire ou encore à Tours-Croix Pasquier en maternelle ainsi qu'à Savonnières ou Huismes.