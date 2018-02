On a discuté avec Philippe, le robot dénicheur de bons plans à Tours

Créé par l’association l’Étudiant de Tours.

C’est l’œuvre de deux jeunes étudiants bénévoles : Dylan Mas et Corentin Gaillard. Il y a quelques jours, le président et le chargé des nouvelles technologies de l’asso l’Étudiant de Tours ont inauguré un robot qui peut discuter avec vous 24h/24 sur Facebook Messenger… Philippe (pourquoi Philippe ? Pourquoi pas).

Capable de converser depuis un smartphone ou un ordi, Philippe est censé vous faciliter la vie si vous cherchez un restau, un bar, une soirée ou une expo, le tout orienté sur la vie étudiante. Ok, on n’est pas étudiant, mais on l’a testé quand même…

Vu que la fête des amoureux approche, tentons une question…

Seulement 2 propositions… Et ça tombe mal, ma copine est végétarienne. Après plusieurs relances et un échec, on finit par avoir une réponse (on suspecte qu’un humain est passé par là, c’est le 1er message sans smiley depuis le début de notre test J) :

Un conseil : si vous posez une question à Philippe, faites-le avec le moins de mots possible. Si vous lui demandez « où aller pour l’apéro avant le restaurant », il vous proposera… des restaurants. Il faut aller droit au but, donc « bars » direct :

Bon, la sélection est relativement restreinte mais Philippe promet de changer souvent ses propositions… Poursuivons notre chat, cette fois on voudrait une expo :

Nous qui espérions avoir l’actu des petites galeries d’art, tant pis. Une soirée peut-être ?

Philippe nous précise que les propositions pour le week-end seront disponibles à chaque fois en milieu de semaine. Il est aussi capable de trouver des artistes locaux, qu’il veut faire découvrir aux étudiants. A tester pour le côté rigolo, novateur et l’initiative sympathique de deux passionnés qui y ont passé du temps mais le robot n’est pas forcément aussi efficace et intuitif que Google ou la récente appli de Tours Métropole pour des demandes plus pointues.

Pour discuter avec Philippe, c'est ici