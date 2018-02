St Valentin : notre playlist love et locale pour la fête des amoureux

Votre moitié va forcément craquer.

Oubliez les dîners aux chandelles classiques, les slows de Marvin Gaye et une énième rediffusion de Love Actually : pour la St Valentin, on peut aussi consommer 100% local, en buvant une coupe de vouvray sur les bords de Loire avec un peu de son Made in Touraine dans les oreilles. Pour faire monter la température, on vous a sélectionné quelques pépites d'ici qui vont vous faire marquer des points (ce qui ne vous dispensera pas forcément d'un bouquet de fleurs)...

Love 2.0 par Comett

La chanson idéale si vous avez rencontré l'élu(e) de votre coeur grâce aux nouvelles technologies... Ambiance électro-rock, avec un petit air de New Order et Placebo pour ce jeune duo tourangeau en interview ici.

Can you feel the love par LVOE

Déjà, le nom du groupe est un acronyme de love, c'est un signe. En plus on peut le prononcer "love" sans souci, ce qui est encore mieux. Et c'est vrai qu'on les aime ces rockeurs tourangeaux hyper attachants et novateurs...

A Misspelling Of Love by LVOE

Missing You de Toukan Toukan

Un titre aussi beau qu'une lettre d'amour manuscrite, aussi poétique qu'une balade en amoureux un soir d'été, aussi chaleureux qu'un câlin du dimanche matin... Le groupe tourangeau à becs sucrés nous fait décoller jusqu'au 7ème cial...

EP #1 - 2016 by Toukan Toukan

Premier Instant de Mesparrow

La Tourangelle narre ces moments où l'on craque pour l'autre avec sa voix capable à elle seule de susciter un coup de foudre...

Pense à moi de Minou

Le duo expressif et énergique signe une balade rock aussi espiègle et électrique que les premiers mois d'une relation...

Pour découvrir chaque semaine la crème des artistes tourangeaux, tombez en amour pour Le Clip de la Semaine sur 37 degrés et n'oubliez pas aussi notre soirée Cuvée Scène Locale au Temps Machine le 22 février.

Sélection : Laurent Geneix / Photo : Toukan Toukan par Delphine Nivelet