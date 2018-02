Mercredi, 5ème jour de grève à Tours Métropole

Le mouvement impacte notamment la collecte des déchets.

Après 3 manifestations jeudi, vendredi et lundi, les agents grévistes de Tours Métropole ont poursuivi leur mouvement ce mardi, notamment avec un blocage des sorties des camions devant partir ramasser les déchets depuis La Riche. Conséquence : une fois encore, de nombreuses poubelles n'ont pas été vidées et elles débordent régulièrement dans les rues de la ville (ici, quartier Tonnelé).

Mercredi, le mouvement entrera dans son 5ème jour et devrait encore se poursuivre jeudi, date de nouvelles discussions entre les instances de la métropole et les syndicats. On rappelle que la grogne est liée à l'harmonisation des conditions de travail nécessaire entre les différents agents de la métropole, dont beaucoup provenant des effectifs des 22 communes de l'agglomération.

Pas embauchés avec les mêmes avantages, ils demandent une harmonisation par le haut avec des jours de congé maintenus en rapport avec leur ancienneté mais aussi de meilleures rémunérations et une amélioration de leurs conditions de travail. Un préavis de grève illimité a été déposé. Les dépôts Nord et Sud de camions-bennes seront de nouveau bloqués ce mercredi annonce FO.

Pour aller plus loin, notre point sur le sujet publié vendredi