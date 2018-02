Ligne B du tram de Tours : concertation publique en avril

Le débat durera un mois.

Le projet de 2ème ligne de tramway de l’agglomération tourangelle s’est invité au conseil municipal de Tours ce lundi soir... On sait que la mise en service du tram B est envisagée pour 2023-2024 entre La Riche et Chambray-lès-Tours via les hôpitaux Bretonneau et Trousseau mais le tracé reste encore indéfini sur le territoire de la ville centre.



« La métropole nous demande de nous prononcer d’ici l’été » a rappelé le maire Christophe Bouchet. Un groupe de travail réunissant plusieurs élus - dont un membre de l’opposition - est donc chargé de faire des recommandations avant cette date : « plusieurs tracés sont envisagés autour des Casernes Beaumont-Chauveau et surtout en centre-ville, soit par le Boulevard Béranger soit par le Boulevard Jean Royer. »



Les deux hypothèses ont leurs farouches défenseurs mais aussi leurs inconvénients : « nous attendons d’avoir tous les éléments techniques avant de prendre notre décision » a précisé l’élu évoquant un exemple : « pour le Boulevard Béranger, on ne sait pas encore quel impact aurait le chantier sur les arbres, quelles seraient les conséquences sanitaires et techniques. Les études sont en cours. » En clair : faudrait-il couper la végétation ou installer les voies suffisamment loin du mail central pour la conserver.



En plus des études techniques, la mairie va demander l’avis de la population : « c’est un projet à près de 300 millions d’euros et nous devons faire une concertation publique. Elle aura lieu du 18 avril au 18 mai. Plusieurs options seront toujours sur la table à ce moment-là pour que les gens se prononcent » a détaillé Christophe Bouchet.



L’ex adjoint au maire Xavier Dateu n’a pas attendu cette date pour faire part de son opinion, très tranchée : « je ne soutiendrai jamais un passage du tram par Béranger car cela défigurerait le centre-ville. » Le débat ne fait que commencer...