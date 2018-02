THEÂTRE : Gagnez vos places pour "Violences conjuguées" à l'Université de Tours

La pièce y sera présentée le 21 février.

Dans le cadre de sa programmation culturelle, l'Université de Tours propose un nouveau spectacle de théâtre en ce mois de février : Violences conjuguées.

Le pitch :



Violences conjuguées, c’est le récit d’une résilience. Le parcours d’un homme qui au moment où il attend un enfant, s’interroge sur ce qu’il a vécu petit, sur ces coups portés sur sa mère dont il n’a pas de souvenirs, ce père qui ne l’est plus, cette violence qui lui a été transmise.

Comment survivre à la violence ? Celle que l’on a subi, dont on a hérité, celle que l’on a peur d’infliger.

Seul sur le plateau, le comédien incarne tour à tour ses proches et des situations de vie quotidienne pour raconter sa quête de vérité et de réconciliation.

(Spectacle accueilli en partenariat avec le Service de Santé Universitaire).

Violences conjuguées de la Compagnie Alaska à partir de 14 ans

Mercredi 21 février • 20h30 • Salle Thélème aux Tanneurs

Tarifs : 12€, 4 à 9€ pour les tarifs réduits

Réservation : ticketfac.univ-tours.fr

Pour gagner 2 places et voir ce spectacle grâce à Info Tours.fr et à l'Université de Tours, vous pouvez nous envoyer, avant le 15 février à 12h, un mail avec vos coordonnées complètes à contact@info-tours.fr. Les gagnants seront recontactés et informés en amont du spectacle.

Photo : GAZZAR(R)A!