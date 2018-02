Nogus s'illustre au tremplin des 3 Orfèvres

3 groupes étaient en lice vendredi soir.

Le club Les 3 Orfèvres accueillait hier la 3ème et dernière soirée du Tremplin qui permettra au gagnant de jouer sur la scène du festival La Chapelle au mois de septembre prochain.

Le premier candidat Lyricaly, venu de Châteauroux avait bravé la météo difficile pour présenter un set de reggae ensoleillé et engagé. Il devait jouer initialement avec son groupe mais son batteur s'étant cassé le poignet deux jours plus tôt, il a malgré tout tenu à jouer mais accompagné d'un DJ. Ces conditions compliquées l'ont pénalisé malgré une belle énergie.

Le deuxième groupe Nogus, issu de l'école Jazz à Tours était lui venu accompagné de ses fans qui ont soutenu leur prestation avec un bel enthousiasme. Ils proposent un son funk groove puissant et inspiré. La salle était en transe.

Enfin, Ink a présenté ses compositions retraçant la vie d'un tueur en série. Ils lui ont donné chair à l'aide d'un rock intense et efficace.

Après ces 3 prestations, il a fallu choisir. Les 4 jurés et le vote du public ont consacré Nogus dont le projet est le plus abouti. Le groupe se retrouvera le 9 mars prochain en lice contre Grande et Upseen.

Claire Vinson