Le Tours FC y a cru... et a perdu

La fin de match a été fatale aux Tourangeaux.

Le match Tours / Paris FC a duré dix minutes de trop ce vendredi soir pour la 25ème journée de Ligue 2. Une fois de plus les Tourangeaux sont battus, une fois de plus ils auraient pu l'emporter, ou au moins marquer un point. Une fois de plus ils se sont fait avoir, ils ont décroché au plus mauvais moment.

Opposé à une équipe très en forme dans le championnat, le club tourangeau a mis la pression sur les Parisiens dès le début de la rencontre et Tshibumbu est venu marquer à la 21ème minute. Un avantage que le TFC a su conserver longtemps : toute la première mi-temps et presque toute la deuxième... Mais à la 84ème minute, le Paris FC a réussi à marquer une première fois avant de récidiver dans les arrêts de jeu, à la 91ème minute, douchant la Vallée du Cher.

1-2 score final, donc... Le bourreau des Tourangeaux s'appelle Tchokounté, qui a mis deux fois le ballon au fond des filets.

Au classement, pas de changement pour les joueurs de Jorge Costa : ils sont 20èmes derniers et naturellement ils compliquent encore leur affaire dans l'optique d'un éventuel maintien en Ligue 2. Tours est à 11 points du 19ème, Bourg-en-Bresse, à 13 points de Quevilly-Rouen qui a gagné ce vendredi et passe 18ème (en position de jouer un match de barrage pour rester en Ligue 2), et à 16 points de Nancy, 1er non relégable. Il ne reste plus que 13 matchs avant la fin de la saison.